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الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 الموافق 12 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات تدين محاولات «الثوري الإيراني» تنفيذ عمليات تخريبية

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 01:44 م
الثوري الإيراني
الثوري الإيراني
منار أحمد
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أدانت الإمارات، اليوم الثلاثاء، محاولة خلية إرهابية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني تنفيذ عمليات تخريبية في المملكة العربية السعودية.

وأعلنت السلطات السعودية أنها اعتقلت "خلية إرهابية مؤلفة من 10 أشخاص تلقى بعضهم تدريبات في مواقع تابعة للحرس الثوري في إيران".

ونقلت وكالة الأنباء الحكومية عن بيان صادر عن رئاسة أمن الدولة القول إن ثلاثة من عناصر الخلية " تلقوا تدريبات عسكرية وميدانية من ضمنها طرق وأساليب صناعة المتفجرات داخل مواقع للحرس الثوري في إيران"، بينما ارتبطت البقية مع الخلية بـ"أدوار مختلفة".

ولم يصدر أي تعليق من قبل طهران عن البيان الذي لم يكشف عن المزيد من المعلومات ولا عن المنطقة التي تم اعتقالهم فيها.

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