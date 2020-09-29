995 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 416 حالة.وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، حسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى تسجيل 995 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 93 ألفا و90 حالة.ولفتت إلى أن 1076 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 82 ألفا و538 حالة.وأعلنت الوزارة إجراء حوالي 98 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.