حملة نظافة بشوارع كفر الشيخ تزامنًا مع زيارة «مدبولي» (صور)

ترأست المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق بكفر الشيخ، منظومة النظافة بأحياء دسوق ورفع كفاءة الحدائق والمنتزهات العامة، وحملة النظافة الشاملة من رفع القمامة والأتربة وغسيل الأرصفة وتقليم وتهذيب الأشجار، وذلك بحضور أحمد عيسى، نائب رئيس المركز والمدينة لشئون النظافة التجميل، ورؤساء أحياء المدينة (حى جنوب وحى شمال).وتم غسيل الأرصفة وتطهير صناديق القمامة، لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة بالمدينة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.يأتي ذلك تزامنا مع زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء للمحافظة، برفقة عدد من الوزراء لافتتاح العديد من المشروعات القومية العملاقة على رأسها متحف كفر الشيخ مستشفى الطوارئ بجامعة كفر الشيخ ومركز الأورام، وكذلك افتتاح كلية الذكاء الإصطناعي.