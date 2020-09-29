الكرملين يدعو تركيا للسعي لوقف النار في قرة باغ

دعا الكرملين تركيا، الثلاثاء، للعمل من أجل وقف إطلاق النار في "ناغورني قره باغ" حيث أسفرت المعارك بين انفصاليين أرمن، وأذربيجان عن سقوط أكثر من 100 قتيل منذ الأحد.وقال الناطق باسم الكرملين للصحفيي:ن "ندعو كل الدول ولا سيما الدول الشريكة لنا مثل تركيا، إلى بذل المستطاع للتوصل إلى وقف لإطلاق النار والعودة إلى التسوية السلمية لهذا النزاع".