إصابات كورونا في إيران تتجاوز 450 ألفا

قالت سيما سادات لاري، المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، للتلفزيون الرسمي إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيران تجاوزت 450 ألفا، اليوم الثلاثاء، بتسجيل 3677 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس إيران إلى 25 ألف و986 حالة، ووذكرت المتحدثة أن 207 أشخاص توفوا بالمرض في الساعات الأربع والعشرين الماضية وأن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 453 ألف و637 حالة.