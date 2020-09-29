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الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 الموافق 12 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابات كورونا في إيران تتجاوز 450 ألفا

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 01:23 م
كورونا في إيران
كورونا في إيران
وكالات
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قالت سيما سادات لاري، المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، للتلفزيون الرسمي إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيران تجاوزت 450 ألفا، اليوم الثلاثاء، بتسجيل 3677 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس إيران إلى 25 ألف و986 حالة، ووذكرت المتحدثة أن 207 أشخاص توفوا بالمرض في الساعات الأربع والعشرين الماضية وأن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 453 ألف و637 حالة.

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