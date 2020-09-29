الانبا بفنتيوس يترأس احتفالات استقبال جثمان ماثيو الإفريقي

ترأس الانبا بفنتيوس مطران الكنيسة القبطية الارثوذكسية في سمالوط، رئيس دير السيدة العذراء بجبل الطير، احتفالات الكنيسة باستلام رفات الشهيد رقم 21 من تعداد الشهداء الذين قتلهم تنظيم داعش الإرهابي فى ليبيا.جاء الشهيد الاحدث ليس مصريا انما إفريقي الاصل يدعى ماثيو، وكانت الكنيسة قد استرجعت جثامين الشهداء الـ20 المصريين، وبنت لهم كنيسة حملت مسمى شهداء الوطن بقرية العور بمركز سمالوط بمحافظة المنيا، وهي نفس الكنيسة التي تم الاحتفاظ برفات الشهيد ماثيو بها.كانت الكنيسة القبطية الارثوذكسية تقدمت بطلب إلى الجهات المختصة للحصول على الأجزاء التي سلمها الجيش الليبي لها عقب العثور عليها في مدينة سرت الليبية.كان قد تمم الانبا بفنتيوس طقس تطييب جسد الشهيد ماثيو، وضمه لشهداء الكنيسة الاخرين الذين راحوا معه ضحية عمل إرهابي جبان.كان قد اختطف الشهيد ماثيو بمفرده، وانضم للمصريين، ورفض التخلي عن هويته الدينية فنال نفس مصيرهم.