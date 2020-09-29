الحكومة الكويتية ترد على شائعات وفاة الصباح

دعا رئيس مركز التواصل الحكومي بالكويت والناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم اليوم الثلاثاء، الجميع إلى أخذ المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الالتفات للشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل المختلفة.وكتب طارق المزرم تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال خلالها: «ندعو الجميع الى أخذ المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الالتفات إلى ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي».وجاءت تلك التصريحات بعد الأنباء التي تتردد منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت.