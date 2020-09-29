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الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 الموافق 12 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الحكومة الكويتية ترد على شائعات وفاة الصباح

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 01:42 م
طارق المزرم
طارق المزرم
منة سالم
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دعا رئيس مركز التواصل الحكومي بالكويت والناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم اليوم الثلاثاء، الجميع إلى أخذ المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الالتفات للشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل المختلفة.

وكتب طارق المزرم تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال خلالها: «ندعو الجميع الى أخذ المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الالتفات إلى ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي».

وجاءت تلك التصريحات بعد الأنباء التي تتردد منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت.

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