حفلات «الساقية» في أكتوبر.. أم كلثوم وعلي الهلباوي ومصطفى رزق

تقدم ساقية الصاوي خلال شهر أكتوبر المقبل سلسلة من الحفلات المميزة لعدد من الفرق الموسيقية والمطربين وفقًا لقواعد التباعد الاجتماعي حفاظًا على صحة الجميع، كما تعمل فقط بمسرح النهر لمنع انتشار فيروس كورونا.يبدأ برنامج حفلات شهر أكتوبر بحفل عرائس "أم كلثوم تعود من جديد" يوم الخميس المقبل ويقدمون حفلين متتاليين، كما يقدم المطرب علي الهلباوي حفلًا يوم الجمعة الموافق 2 أكتوبر، ويقدم مصطفى رزق حفل بلوز معاصر يوم 6 أكتوبر، ويقدم فريق "إيجي بادور باند" يوم 7 أكتوبر حفل موسيقى شرقية وأوروبية بنكهة لاتينية وهندية.ويقدم عمر حسن يوم 8 أكتوبر أمسية شعرية موسيقية، فيما يقدم علي الألفي حفلًا يوم 10 أكتوبر بصحبة فرقته الموسيقية، وتقدم إيمان العسيلي يوم 14 أكتوبر حفل موسيقى عربية، وتقدم فرقة "سبيستون" يوم 15 أكتوبر حفلًا، ويضم الفريق مجموعة من أشطر وأفضل المغنين الشباب على الساحة الموسيقية مع مجموعة من أفضل العازفين الحاليين فيما تقدم فرقة "مكس لارج" يوم 18 أكتوبر حفل شعرى موسيقى فكاهى يقدمه الشاعر محمد يوسف.