خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه بالقاهرة 2020 .. وخاصية «احسب بنفسك»





طريقة الاستعلام عن فاتورة المياه بالقاهرة 2020

تعمل الشركة القابضة لمياه الشرب الصرف الصحي، على مساعدة المواطنين في الاستعلام عن قيمة فاتورة المياه المراد دفعها باستخدام العديد من الطرق والوسائل التكنولوجيا الحديثة وفقًا لمتطلبات العصر الحديث، وذلك عبر الرابط التالي من هنا بكتابة الاسم أو رقم العداد أو رقم الحساب.





خطوات الاستعلام عن الفاتورة

_ تسجيل الدخول على موقع الشركة القابضة لمياه الشرب.





_ اختيار نوع النشاط "منزلي او تجاري أو .."





كتابة عدد الوحدات أو الشقق المستخدمة لنفس العداد.





_ تحديد خدمة الصرف الصحي من خلال الخانات التي سوف تظهر بجانب التبويب.





_ ستظهر قيمة الفاتورة وقيمة الاستهلاك الشهري.





_ سيظهر إجمالي قيمة الفاتورة المراد سدادها.





الاستعلام عن فاتورة المياه عن طريق رقم العداد

توفر الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، لعملائها خدمة الاستعلام عن فاتورة المياه بالقاهرة 2020، وذلك من خلال رقم العداد الكودي، عبر رابط موقع الشركة التابع لها جميع محافظات مصر بكتابة رقم العداد الكودي.





كيفية معرفة قيمة فاتورة مياه الشرب عن طريق "احسب بنفسك"

تطرح الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى خاصية "احسب فاتورتك بنفسك"، عبر الموقع الرسمي للشركة، لمعرفة الاستعلام عن فاتورة المياه بالقاهرة 2020، والذي يتكون من عدة خانات منها اسم صاحب العداد و نوع النشاط و القراءة السابقة والقراءة الحالية العداد عدد الوحدات المستفادة من العداد و حالة الوحدة السكنية من تغطية الصرف الصحي وسيظهر قيمة كمية المياه المستهلكة واستهلاك الوحدة الواحدة وتحديد الشريحة وسعر المتر و قيمة خدمات الجهاز التنظيمي وحساب قيمة كل خدمة يظهر إجمالي المطلوب سداده.





شكاوى المواطنين من فاتورة المياه

تتلقى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي شكاوي العملاء عبر رقم الواتساب 01018500570، وذلك بإرسال القراءة السابقة وصورة العداد والفاتورة، وستقوم إدارة خدمة العملاء بفحص الفواتير ومطابقتها بما هو موجود في الفواتير المرسلة ويتم حل الشكوى.





تتجه الحكومة إلى تقديم الخدمات الإلكترونية المواطنين لتسهيل التعاملات الحكومية خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، لذلك نستعرض من خلال التقرير التالي طريقة الاستعلام عن فاتورة المياه بالقاهرة 2020 من خلال رابط موقع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.