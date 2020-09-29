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الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 الموافق 12 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

عادل الغضبان يشارك في اجتماع مجلس إدارة جامعة بورسعيد

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 01:48 م
اجتماع مجلس إدارة
اجتماع مجلس إدارة جامعة بورسعيد
بورسعيد:شيماء رشاد
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شارك اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس إدارة جامعة بورسعيد، وذلك بمقر كلية التربية الرياضية بمدينة بورفؤاد، بحضور الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات.

وأكد محافظ بورسعيد أهمية دور جامعة بورسعيد في تأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم وتوعيتهم بالقضايا المجتمعية، مشيرًا إلى أن جامعة بورسعيد كان لها دور كبير في تقديم الدعم والمشاركة خلال الأحداث المهمة التى تمر بها المحافظة، وكذلك المشاركة الفعالة فى التوعية بالمشروعات القومية التى تشهدها بورسعيد خلال المرحلة الحالية، معربًا عن فخره بالإنجازات التى تحققها جامعة بورسعيد فى المجال العلمي، ووجود قامات علمية متميزة تمثل إضافة للجامعة وتاريخها.

وتناول اللقاء الحديث حول الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسى الجامعى الجديد، والإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة من قبل الجامعة للحفاظ على سلامة الطلاب وتوفير مناخ دراسي آمن.

ووجه اللواء عادل الغضبان بتنفيذ العديد من الدورات التدريبية للشباب تحت إشراف كلية التربية الرياضية، مؤكدًا أهمية هذه الدورات فى تنمية مهارات الشباب وتوعيتهم ومشاركتهم المجتمعية، لافتًا إلى ضرورة الوعى بجهود الدولة في كل المجالات، وضرورة دعم الشباب لخطط التنمية التى تحققها الدولة على أرض بورسعيد، والمساهمة الفعالة لتحقيق الرخاء والتنمية للبلاد.

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