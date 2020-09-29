ضبط محل يبيع دقيق مجهول المصدر في البحيرة

تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن البحيرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط مالك محل لتجارة السلع الغذائية، بحوزتها طن ونصف دقيق حر بدون مستندات مجهولة المصدر في مركز دمنهور.وجاء ذلك تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.