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الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 الموافق 12 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تراجع الأسهم الأوروبية وسط استمرار الضبابية بشأن محادثات «بريكست»

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 12:16 م
الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية
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تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع استمرار حالة من الضبابية بشأن محادثات المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي حول اتفاق ما بعد الانفصال "بريكست"، التي انطلقت مساء أمس، فضلا عن بعض القضايا الخلافية العالقة بين الجانبين.

وعلى صعيد التداولات، تراجع مؤشر (ستوكس يوروب 600) بنحو 0.4% عند 362 نقطة، فيما تراجع مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنحو 0.3% مسجلا 5910 نقاط، كما هبط "داكس" الألماني 0.6% عند 12792 نقطة.. وانخفض مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 0.5% إلى 4822 نقطة.

واستأنفت بريطانيا والاتحاد الأوروبي مباحثات "بريكست" أمس الإثنين، وقال نائب رئيسة المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش في ختام اجتماع مع وزير الدولة البريطاني مايكل جوف، إن "موقف بريطانيا بعيد كل البعد عما يمكن للاتحاد الأوروبي القبول به".

من جانبه، قال المفوض البريطاني مايكل جوف في تصريحات تليفزيونية: "لا تزال ثمة مسافة تباعد بيننا، لكن هناك رغبة من كلا الجانبين في تجاوز تلك المسافة ومحاولة التوصل لإطار اتفاق مشترك".

وتتناول المحادثات مشروع القانون الذي ينظر فيه البرلمان البريطاني، والذي يطرح تساؤلات حول ببعض الالتزامات التي تعهدت بها المملكة المتحدة في الاتفاقية بشأن خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وبموجب مشروع ذلك القانون قد تتخلى المملكة المتحدة عن التزامات تعهدت بها سلفا متعلقة بإيرلندا الشمالية، وتهدف إلى تجنب إعادة إنشاء حدود مادية بين جمهورية أيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، والمقاطعة البريطانية، وهو ما أثار غضب الأوروبيين، الذين أمهلوا لندن حتى نهاية سبتمبر الجاري من أجل سحب مشروع ذلك القانون.

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