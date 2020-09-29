ضبط صاحبة مخبز استولت على مليوني ونصف جنيه من الدعم ببولاق

تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط صاحبة مخبز بلدي للاستيلاء على مبلغ مليوني جنيه من أموال الدعم في بولاق أبو العلا.وتبين أن المتهمة استولت على المبلغ دون وجه حق من خلال التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا، والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم استخراج 82% وبيعها فى السوق السوداء.حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.