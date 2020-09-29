قريبًا.. التقنيات التكنولوجية الحديثة في الصحافة عن «العربي» للنشر

تصدر العربي للنشر والتوزيع قريبًا٬ كتابًا جديدًا بعنوان "صحافة الواقع المعزز والواقع المختلط والهولوجرام" للدكتورة هند يحيى عبد المهدي.تشير المؤلفة في مقدمتها للكتاب إلى أن: الصحافة الإلكترونية تعد أحد أبرز انعكاسات الموجة الثالثة في مجال الصحافة. فالصحافة الإلكترونية الحديثة مناظرة للصحافة الورقية المطبوعة، ولقد أسهم تفوق صحافة الإنترنت على الصحافة الورقية في استقطاب الكثير من القراء إلى شبكة المعلومات والخدمات الإخبارية وغير الإخبارية المقدمة من خلالها.وقد مكّن التطور التكنولوجي المؤسسات الصحفية من استخدام عناصر عدة مثل الصوت والصورة والألوان والفيديو والإنفوجراف لتقديم مضمون صحفي متميز يجذب انتباه الجمهور لهذا المضمون بعيدًا عن الأشكال التقليدية التي سادت لعقود، واتجهت كثير من الصحف لاستخدام تقنيات مثل الواقع المعزز Augmented Reality والواقع المختلط Mixed Reality والهولوجرام Hologram، وهي من المصطلحات الجديدة التي ظهرت مؤخرًا، بحكم انفتاح الصحافة على التكنولوجيا. وسعى الرواد والمنظرين إلى الاستفادة من أحدث ما جادت به التكنولوجيا في تحفيز الصحفيين وجعل عملية الاطلاع على الأخبار أكثر متعة وتشويقًا وإثارة، فقد وجدت هذه التقنيات طريقها بسهولة إلى مجال الصحافة، لتساهم بدورها في جعلها ذا غاية ومعنى. فما هي إذن هذه التقنيات؟ وكيف يمكن توظيفها في الصحافة؟يتناول الكتاب تعريف الصحافة الإلكترونية وصحافة الموبايل وأنواع ونشأة وخصائص كل منهما وعوامل نجاحهما وتطورهما بجانب سلبياتهما ومميزاتهما. ثم يتطرق الكتاب إلى تعريف التقنيات التكنولوجية الحديثة المستخدمة فى الصحافة الإلكترونية المتمثلة في الواقع المعزز Augmented Reality، والواقع المختلط Mixed Reality والهولوجرام Hologram، ومستقبل الصحافة في عصر الثورة التكنولوجية الجديدة.يذكر أن د. هند يحي عبد المهدي تخرجت في كلية الآداب، جامعة عين شمس، قسم علوم الاتصال والإعلام، عام 2001. حصلت على الماجستير من القسم نفسه، عام 2008، ثم حصلت على الدكتوراه من كلية الآداب، قسم الإعلام جامعة حلوان عام 2015. وتعمل حاليًا مدرس بقسم الصحافة بالمعهد الدولي العالي للإعلام بالشروق (أكاديمية الشروق). تخصص إخراج صحفى وتصميم مواقع إلكترونية وتكنولوجيا الصحافة.