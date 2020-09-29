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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بيع 32.8 ألف قنطار في مزادات القطن بـ3 محافظات

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 12:35 م
هشام توفيق
هشام توفيق
أسامة الشندويلي
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استعرض هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، آخر مستجدات العمل بمنظومة تجارة القطن الجديدة، والتي تطبق في 4 محافظات للموسم الحالي ‪2020-2021‬ هي (الفيوم، بني سويف، البحيرة، الشرقية)، والتي بلغ إجمالي الأقطان المباعة من خلال المزادات حتى الآن نحو 32.8 ألف قنطار في الفيوم وبني سويف والشرقية.

وفازت بهذه المزادات شركات من القطاع الخاص، حيث بلغ متوسط سعر البيع في الفيوم وبني سويف نحو 1800 جنيه للقنطار، وفي الشرقية نحو 2050 جنيه للقنطار.

وتعتمد المنظومة الجديدة على استلام الأقطان من المزارعين مباشرة في مراكز التجميع دون وسطاء، معبأة في أكياس من الجوت ومحاكة بدوبارة قطنية يتم توفيرها بالمراكز، ويتم إجراء مزادات دورية على كميات الأقطان الواردة.

وتحقق المنظومة الجديدة صالح المزارعين بحصولهم على أعلى سعر من خلال المزايدة، من قبل الشركة الراسي عليها المزاد باستلام 70% من القيمة الأساسية للمزاد في اليوم التالي للمزاد، والباقي خلال أسبوع من إجراء المزاد بعد الفرز وتحديد معدل التصافي والرتب، ويتم صرف المستحقات للمزارع عبر أحد البنوك التي يجري التعاون معها في هذه المنظومة.

كما تضمن المنظومة الجديدة الحفاظ على نظافة القطن وجودته ومنع الغش، بما ينعكس على زيادة أسعاره وصادراته بقيمة مضافة واستعادة عرش الذهب الأبيض عالميًّا.

ويبلغ عدد مراكز التجميع في المحافظات الأربع 50 مركزًا، 15 منها في الشرقية، و19 في البحيرة، و7 في بني سويف، و9 في الفيوم.

وبدأ العمل في هذه المراكز في الفيوم وبني سويف منذ أول سبتمبر الجاري، ويستمر حتى نهاية أكتوبر المقبل، أما في الشرقية والبحيرة بدأ منتصف سبتمبر ويستمر حتى منتصف ديسمبر المقبل يوميًّا من الثامنة صباحًا حتى الثالثة عصرًا ماعدا يوم الجمعة.

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