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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التعليم تحدد ضوابط الصرف من فصول الخدمات (مستندات)

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 12:12 م
طارق شوقي
طارق شوقي
ريم محمود
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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قواعد وضوابط الصرف من فصول خدمات مدارس التعليم الفني ( صناعي-زراعي-تجارى-فندقي) نظام الثلاث سنوات.

وأوضحت الغرض من انشاء حساب تنظيم الصرف وهو مواجهة نفقات المدارس الفنية من ناحية شراء الخدمات ومستلزمات إعداد المعامل للاختبارات العملية؛ إلى جانب تخصيص نسبة نظير استهلاك الأدوات والإنارة.

وأشارت إلى أن موارد الحساب تضم الاشتراك السنوى الذي يسدده الطالب المتقدم على فصول خدمات التعليم الفني بأنواعه نظام الثلاث سنوات.

ووزعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أوجه الصرف من الحساب بتوريد نسبة 10% من الحصيلة تنمية موارد الوزارة؛ إلى جانب توريد نسبة 10% لتطوير التعليم الفني ويتم توزيع ال80% وفقا للمستندات المرفقة.

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