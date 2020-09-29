وزير التعليم يعلن تفاصيل المجموعات المدرسية اليوم



- القنوات التعليمية لشرح مناهج المواد الأساسية (المواد داخل المجموع).

- أيام الحضور إلى المدرسة، وتتضمن الانشطة التعليمية والتطبيقات العملية على ما يتم شرحه في القنوات.

- لن تقل عدد أيام الحضور عن يومين، ولكن يمكن أن تزيد طبقًا للجدول الذي تعلنه المدرسة بعد تحقيق شروط التباعد الآمن.

- سيتم تدريس المنهج الدراسي كاملًا وتقسيمه على مدة 14 أسبوعًا (مدة الفصل الدراسي).





يعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم اليوم، عن تفاصيل مجموعات التقوية المدرسية وكيفية إجراءها وتحديد أسعارها، عن طريق إصدار قرار وزاري لشرح كل ما يتعلق بها، بديلًا للقرار رقم 53 لسنة 2016.وكان وزير التعليم قد أعلن عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن كل التفاصيل الخاصة بالأمور الإدارية والضوابط الخاصة بمجموعات التقوية، والاشتراك في منصات التعلم، والدور الوظيفي لمديري المدارس، وإجازة يوم السبت، والجداول المدرسية، وتنظيم التقييم لسنوات النقل، وتفاصيل إدارية أخرى، وإرسالها إلى المديريات والإدارات التعليمية بعد يوم 20 سبتمبر الجاري.وأعلنت وزارة التربية والتعليم، أمس، عن ضوابط عامة للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد 2020- 2021، وتعتمد الدراسة أثناء العام الدراسي على: