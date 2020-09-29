إندونيسيا تسجل 4002 إصابة جديدة بكورونا

سجلت إندونيسيا 4002 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 282 ألفا و724 حالة.وذكرت صحيفة (جاكرتا بوست) الإندونيسية أن حصيلة الوفيات جراء الفيروس ارتفعت إلى 10 آلاف و601 حالة وفاة، بعد تسجيل 128 حالة جديدة، بينما بلغت حصيلة المتعافين 210 آلاف و437 حالة.وسجلت العاصمة جاكرتا 1238 حالة إصابة جديدة خلال الساعات السابقة، ليصل العدد الإجمالي للمصابين بها إلى 72 ألفا و577 حالة.كان فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) قد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.