ضبط مسجل خطر غسل 10 ملايين جنيه من تجارة المخدرات

اتخذت مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، الإجراءات القانونية حيال عنصر إجرامي لقيامه بغسـل 10 ملايين جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.وتبين قيام مسجل خطر مقيم بمحافظة الدقهلية، بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.وأنه أسس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات، والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.