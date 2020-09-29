أبوالعينين لأهالى «الجيزة والدقي والعجوزة»: خدمتكم واجب ودعمكم شرف

أعرب النائب محمد أبوالعينين عن شكره وامتنانه لأهالي دائرة الجيزة والدقي والعجوزة على ثقتهم العميقة ومطالبتهم له بالترشح في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠.وأعلن أبوالعينين من خلال صفحته الرسمية على فيسبوك عن خوض الانتخابات مستقلًّا على المقعد الفردي نزولًا على رغبات مواطني الجيزة والدقي والعجوزة، قائلًا «أهلي وأحبائي بدائرة الجيزة والدقي والعجوزة.. استعنت بالله وبكم، وآمنت بأنكم أهل للمحبة والعطاء، ونزلت على مطالبكم بخوض انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ مستقلا على المقعد الفردي».وأضاف أبوالعينين: ولأنكم تستحقون الأفضل دائمًا، نجددُ العهد بأن نسير معًا إلى ما نصبوا إليه من آمال وطموحات بالعلم والعمل، على أن تبقى دائمًا خدمتكم واجبٌ عليّ، ودعمكم شرفٌ لي.