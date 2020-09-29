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الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 الموافق 12 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

عرض انتهاكات «الإخوان» على المجلس الدولي لحقوق الإنسان

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 12:40 م
أيمن نصري
أيمن نصري
محمد الشريف
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صرح أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، أنه في إطار متابعة التجاوزات والانتهاكات المتكررة من التنظيم الدولي للإخوان، والذي يتنوع ما بين التحريض على العنف من خلال وسائل الإعلام، ومحاولات إحداث فتنة طائفية بهدف إحداث شرخ في العلاقة بين الشعب والإدارة السياسية، تقدم المنتدى بمداخلة شفوية تحت البند الرابع وعنوانه الحالات التي تستدعي لفت نظر المجلس الدولي.

وأشار نصري إلى أن المنتدى تقدم بالشكر في البداية للمجلس الدولي والمفوضية السامية على المجهود المبذول من تحسين منظومة حقوق الإنسان في الدول الإعضاء 193 بشكل عام والمنطقة العربية ودول الصراع المسلح بشكل خاص.

كم أثنى المنتدى العربي في مداخلته على مبادرة الإدارة السياسية بتكليف البرلمان المصري والحكومة المصرية بتعديل قانون منظمات المجتمع المدني، بما يتناسب مع المعايير والضوابط والآليات الدولية والذي يعطي مرونة للعمل الأهلي في مصر ويمنع فساده، وأيضا المجهودات الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية لنشر ثقافة السلام وتعزيز ثقافة العيش المشترك والقضاء على التوترات الدينية مدعومة بمجهودات كبيرة من الأزهر الشريف والكنائس المصرية، إلا أنه بعض التوترات الدينية تستخدمها جماعة الإخوان من خلال وسائل الإعلام الإخوانية، والتي تبث عبر منصات إعلامية غير قانونية من دول لها خلافات سياسية مع مصر بهدف إشعال الفتنة الطائفية من خلال التحريض على العنف والقتل بهدف إحداث بلبلة في الشارع المصري وخلق حالة من التوتر في المجتمع المصري لإحداث شرخ في العلاقة بين الإدارة السياسية والشارع المصري، كما تغذي أيضا أفكار التطرف والتعصب للأجيال القادمة، وهو الأمر الذي يهدد المجهودات التي تبذلها الدولة بالفشل.

وطالب المنتدى في نهاية المداخلة ضرورة تحرك المجلس الدولي والمفوضية السامية لاتخاذ موقف حاسم مبني على العهود الدولية التي تجرم التحريض على الكراهية والعنف التي تمارسه الجماعة.

كما دعا المنتدى منظمات المجتمع المدني بتكثيف التعاون مع المؤسسات الدينية في مصر لإجراء حوار مجتمعي، خاصة في محافظات الصعيد لمحاربة الخطاب الديني المتطرف والعمل على نشر ثقافة السلام وتعزيز مبادئ العيش المشترك للقضاء نهائيا على التوترات الدينية.

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