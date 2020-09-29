مقتل 14 مدنيا فى انفجار قنبلة بوسط أفغانستان

أعلنت وزارة الشئون الداخلية الأفغانية عن مقتل 14 مدنيًا على الأقل في انفجار قنبلة مزروعة على جانب الطريق بإقليم دايكندي بوسط أفغانستان.ونقلت قناة «طلوع نيوز» الأفغانية، اليوم الثلاثاء، عن طارق عريان، المتحدث باسم وزارة الشئون الداخلية، قوله إن الانفجار استهدف حافلة تقل مدنيين بقرية دشت سليمان، مشيرا إلى أن من بين الضحايا 7 سيدات و5 أطفال ولم تعلن بعد أي جهة مسئوليتها عن الانفجار.