إيبارشية الأقصر تعلن ضوابط جديدة لحجز القداسات الإلهية

كشفت إيبارشية الأقصر للأقباط الأرثوذكس؛ عن تفاصيل حجز القداسات الإلهية بكنائس الإيبارشية لشهر أكتوبر الجاري.وقالت الإيبارشية في بيان اليوم، إنه تم إلغاء حجز القداسات الإلهية طيلة أيام الأسبوع فيما عدا الجمعة والأحد بحجز مسبق، على أن يغلق الباب الدخول بعد مرور 15 دقيقة من بدء القداسات الإلهية.جدير بالذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أعلنت في بيان لها عن استئناف الأنشطة وخدمات مدارس الأحد بنسبة 50%.وقالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيانها: في ضوء قرارات مجلس الوزراء الأخيرة وتوجه الدولة لعودة العديد من الأنشطة، يمكن السماح باستئناف الأنشطة والخدمات الكنيسة وخدمة مدارس الأحد في للقاهرة والإسكندرية.وأضاف البيان: على أن يتولى الآباء المطارنة والأساقفة، كل في إيبارشيته؛ تدبير الأمور وفقًا لظروف كل إيبارشية مع ضرورة التزام الجميع بكل الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها في بيان الكنيسة الصادر يوم 27 يونيو الماضي بكل دقة حفاظًا على سلامة أبنائنا؛ مصلين أن يبقي الله أبواب الكنائس مفتوحة على الدوام.