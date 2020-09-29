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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تكريم المقاولون العرب بدولة تشاد

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 11:05 ص
تكريم المقاولون العرب
تكريم المقاولون العرب بتشاد
محمد إبراهيم
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أعلن المهندس سيد فاروق رئيس شركة المقاولون العرب عن أن السيدة الأولى هندة ديبي اتنو حرم رئيس الجمهورية التشادية، منحت الشركة شهادة شكر وتقدير نظرًا لمساهمة المقاولون العرب لمؤسسة القلب الكبير من خلال دعم المدارس التشادية لتعزيز الجهود الحكومية للنظام التربوي في البلاد، حيث ساهمت الشركة ضمن عدد من المؤسسات بمقاعد ومستلزمات دراسية لتوزيعها على المدارس في جميع أقاليم البلاد، وقد سُلمت تلك المستلزمات الدراسية لوزارة التربية الوطنية بمقر حاكم مدينة إنجامينا بحضور السيدة الأولى- رئيس مؤسسة القلب الكبير- ووزير التربية الوطنية وترقية المواطنة.

من جانبه، توجه المهندس سيد فاروق رئيس المقاولون العرب بالشكر للسيدة الأولى بدولة تشاد على التكريم وعلى رعايتها لمثل هذه الأنشطة التنموية والتربوية، معربًا عن سعادته بتكريم الشركة فى تشاد، والتى سبق أن حصلت على وسام فارس من الرئيس التشادى لتنفيذها عددًا من مشروعات الطرق الرئيسية.

وأشار المهندس سيد فاروق إلى أن الشركة تقوم حاليًا بتنفيذ مشروعات تشمل إنشاء مبنى وزارة الخارجية والتكامل الإفريقي بقيمة تصل إلى 69 مليون يورو، وهو عبارة عن برجين؛ يتكون البرج من 7 طوابق، بالاضافة إلى 4 قاعات كبرى وعدد من المبانى الخدمية.

الجدير بالذكر أن المقاولون العرب تنفذ مشروع فرع جامعة الإسكندرية بالعاصمة إنجامينا والمكون من كليتى الطب البيطرى والزراعة بقيمة تصل إلى 29 مليون دولار، كذلك يجرى حاليًا تنفيذ مشروع إعادة تأهيل طريق جلندنج- بونجور بطول 83 كم بقيمة تعاقدية تصل إلى 52 مليون يورو.

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