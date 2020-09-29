انقطاع المياه عن 13 منطقة بالقاهرة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه عن مناطق ( الشيراتون– منشية البكري– ألماظة- أرض الجولف– اسما فهمي– عمارات المدفعية– بعض مناطق مصر الجديدة– بعض مناطق الزيتون- بعض مناطق عين شمس– الواحة– الكيلو 4.5– صقر قريش– الحي العاشر ).. وذلك نظرا لانقطاع التيار الكهربائى عن محطة مياه مسطرد، بالإضافة إلى تغيير أحد المحابس الرئيسية بالمحطة.وقالت الشركة، في بيان لها، إنها تأسف عن هذا العطل الخارج عن إرادتها وتبذل قصارى جهدها لإعادة المياه للمناطق المتأثرة.وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن رقم 125 من التليفون الأرضى.