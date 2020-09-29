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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

شروط التكافل الاجتماعى للطلاب غير القادرين بجامعة قناة السويس

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 11:01 ص
جريدة الدستور
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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أكد الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تحرص على تقديم الدعم لطلابها غير القادرين، وذلك من خلال صندوق التكافل الاجتماعي، ولذلك تتم مراجعة المعايير التي تضمن وصول الدعم لمستحقيه.

عقد الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اجتماعًا مع الدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطري، والدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية، وعبد الله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وممدوح عثمان مدير إدارة النشاط الاجتماعي، وفايزة القرعلى مسئول صندوق التكافل الاجتماعي، وذلك لمناقشة معايير صندوق التكافل الاجتماعي.

وناقشوا خلال الاجتماعي شروط التقدم للحصول على دعم من صندوق التكافل الاجتماعى للطلاب، والتى تتمثل فى أن يكون الطالب مصرى الجنسية ومن أبوين مصريين وألا يكون قد صدرت ضده قرارات تأديبية من الكلية أو الجامعة أو الإدارات التابع لها وأن يكون الطالب مستجدًا فى فرقته الدراسية في النظام الفصلي أو العام الكامل، أو أن يكون منقولا من مستوى للمستوى الأعلى، وألا يكون راسبا فى أكثر من مادتين طوال العام الدراسى السباق لتقدمه فى نظام الساعات المعتمدة.

وعن الأوراق المطلوبة أشار الدكتور محمد شقيدف، إلى أنه على الطالب المتقدم الحصول على الدعم من الصندوق إحضار المستندات التالية بيان حالة معتمد من الكلية وبحث اجتماعى معتمد من مديرية التضامن الاجتماعي وصورة الرقم القومى للطالب وصورة الرقم القومي لأب أو لولي الأمر "إذا كان الأب متوفيا"، وصورة الرقم القومى للأم وصورة شهادات الوفاة أو الطلاق والشهادات المرضية للوالدين "إن وجدت" ومفردات دخل الأب والأم معتمدة من جهة الصرف والبطاقة الضريبية لأصحاب الأعمال الحرة.

وأضاف الدكتور محمد شقيدف أنه للحصول على الدعم يتقدم الطالب بطلب للإدارة رعاية الشباب بالكلية التابع لها الطالب مرفقا بها المستندات المطلوبة أو تعبئة الاستمارة الإلكترونية المخصصة لذلك على أن يرفع صور المستندات المطلوبة علي الموقع المخصص لذلك فى حالة فرضها من إدارة الجامعة ويتولى مسئول رعاية الطلاب بالجامعة تجميع الطلبات المقدمة ومراجعة المستندات المرفقة ورفعها للسلطة المختصة.

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