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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«ميركل» تدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في ناجورني كاراباخ

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 10:42 ص
ميركل
ميركل
عبير سليم
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دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، إلى الوقف الفوري لإطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم ناجورني كاراباخ، حسبما أفادت "سكاي نيوز عربية" في خبر عاجل، قبل دقائق.

وتواصلت المعارك الدامية طيلة الليلة الماضية بين القوات الأذربيجانية والقوات الأرمينية في ناجورني كاراباخ، في حين عزّز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المخاوف من تصعيد إضافي بخطاب عالي النبرة دعم فيه باكو.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم، بطلب من دول أوروبية، اجتماعا طارئا، يناقش فيه التطورات في ناجورني كاراباخ، الإقليم الأذربيجاني الذي يشهد منذ الأحد الماضي معارك دامية، واستمرت حتى الليلة الماضية.

وأعلنت وزارة الدفاع في أذربيجان، الثلاثاء، أن المعارك استمرت خلال الليل بين أذربيجان وإقليم ناغورني كاراباخ، في أعنف جولات الصراع منذ أكثرمن ربع قرن.

وأوضحت مصادر لوكالة "فرانس برس"، أن اجتماع مجلس الأمن الدولي سيعقد قرابة الساعة 17:00 (21:00 بتوقيت غرينيتش) بطلب من بلجيكا إثر مبادرة قامت بها ألمانيا وفرنسا.

ومنذ الأحد لم تنفك إستونيا، العضو غير الدائم في مجلس الأمن، تشدد على وجوب أن يجتمع المجلس لتدارس الوضع في الإقليم.. ووفقًا للمصادر الدبلوماسية نفسها فقد انضمّت بريطانيا إلى الطلب الأوروبي.

وحسب دبلوماسيين، فإن مجلس الأمن قد يُصدر في ختام الاجتماع بيانا، وفي حال تعذر ذلك، كون بيانات المجلس لا تصدر إلا بالإجماع، فيمكن عندها للدول الأوروبية الأعضاء في المجلس أن تصدر من جهتها بيانا يمثلها لوحدها.

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