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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«المشاط» تلتقى أعضاء دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 10:51 ص
المشاط
المشاط
أسماء إبراهيم
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التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أعضاء دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج.

وأكدت خلال لقائها أن وزارة التعاون الدولى تعد نافذة جمهورية مصر العربية للتعامل مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية على مستوى العالم، حيث تقوم بتعزيز هذه العلاقات وفقًا للقرار الجمهورى الصادر فى 2014، والذي ينص على قيام الوزارة بتنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادى بين مصر والدول والمنظمات الإقليمية والدولية، واقتراح معايير ضوابط الاقتراض الخارجي والمنح، ومتابعة الجهات المحلية فى الاستخدام والسداد، وإدارة العلاقات الاقتصادية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولى أن الوزارة تعمل على تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية من خلال ثلاثة محاور هي منصة التعاون التنسيقى المشترك التى أطلقت أبريل الماضي، حيث تستخدم المنصة المشاورات التفاعلية بين شركاء التنمية وكذلك الجهات المحلية، لتحقيق التكامل وتحديد الأولويات التمويلية والاستفادة من التجارب الناجحة، وكذلك معالجة التحديات، بالإضافة إلى استراتيجية سرد المشاركات الدولية، والتمويل التنموي لدعم التنمية المستدامة.

وتابعت أنه منذ تدشين المنصة نظمت وزارة التعاون الدولى عددًا من ورش العمل التشاركية في قطاعات متعددة لا سيما قطاع الصحة والزراعة والنقل وشبكات الحماية الاجتماعية، ومن خلال المنصة تم تنسيق الجهود بين الجهات والوزارات الحكومية وشركاء التنمية، للوصول إلى تعاون إنمائى فعال وفقًا للأولويات الحكومية.

وأشارت إلى أن مصر تسعى لتحقيق تعافٍ اقتصادى يتسم بالمرونة من جائحة كورونا لتمضى قدمًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشددة على أنه لا توجد دولة يمكن أن تواجه الأزمة بمفردها، حتى الدول التي كانت لديها استعدادات طبية جيدة تأثرت بشكل كبير على كل المستويات، مضيفة أن تحقيق تعافٍ مرن بالمنطقة يتطلب إعادة تشكيل النظام الاقتصادى والاجتماعى من خلال تكاتف الأطراف ذات الصلة بما فيها الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديمى.

وختامًا أكدت وزيرة التعاون الدولى أن فيروس كورونا هو تحدٍّ إنسانى عالمى، وأن مصر ليست جديدة على الأزمات، حيث أبدت صلابة ومرونة قوية في مواجهة التحديات خلال العقد الماضي، لافتةً إلى ضرورة المضى قدمًا فى التنمية والإصلاح.

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