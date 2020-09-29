تجديد حبس عاطل لحيازة 300 طربة حشيش بالإسكندرية

قررت محكمة جنح برج العرب بالإسكندرية تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 300 طربة لمخدر الحشيش، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة برج العرب، بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.تم عمل كمين وألقى القبض عليه بالقرب من مسكنه، وبتفتيشه عثر على 300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 30 كيلوجراما، ومبلغ مالى.وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ 2 مليون و100 ألف جنيه تقريبًا.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.