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الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 الموافق 12 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تجديد حبس عاطل لحيازة 300 طربة حشيش بالإسكندرية

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 10:45 ص
حشيش
حشيش
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قررت محكمة جنح برج العرب بالإسكندرية تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 300 طربة لمخدر الحشيش، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة برج العرب، بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

تم عمل كمين وألقى القبض عليه بالقرب من مسكنه، وبتفتيشه عثر على 300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 30 كيلوجراما، ومبلغ مالى.

وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ 2 مليون و100 ألف جنيه تقريبًا.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.

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