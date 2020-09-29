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الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 الموافق 12 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة سعودية: قمة العشرين ستركز على حماية الأرواح

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 10:48 ص
قمة العشرين
قمة العشرين
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قالت صحيفة "البلاد" السعودية إن دول مجموعة العشرين خلال قمة الكبار القادمة ستركز على حماية الأرواح واستعادة النمو واغتنام فرص القرن للجميع وحماية كوكب الأرض وتسخير الابتكارات لتشكيل آفاق جديدة لمستقبل عالمي أكثر تعافيًا وأفضل ازدهارًا.

جاء ذلك في افتتاحيتها اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "قمة العشرين"، مشيرة إلى التحضيرات المكثفة التي تجريها السعودية بتنسيق متكامل استعدادًا للقمة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والتي تنعقد بشكل افتراضي في موعدها المحدد يومي 21 و22 من نوفمبر القادم، في ضوء الأوضاع العالمية المرتبطة بجائحة كورونا، وما شهده العالم من تداعيات وتحديات غير عادية.

وأضافت أن السعودية استطاعت تحقيق إرادة دولية فاعلة لمواجهة الجائحة منذ بدايتها، انطلاقا من القمة الاستثنائية الافتراضية برئاسة خادم الحرمين الشريفين، مؤكدة حرص المملكة على مسئولياتها الكبرى على الصعيد الدولي بإنقاذ البشرية والاقتصاد العالمي بأبعاده التنموية والإنسانية من مهددات ومخاطر أوسع للجائحة.

وأشارت إلى ما حققته قمة مارس الماضي ومخرجات الاجتماعات الوزارية ومجموعات العمل لدول المجموعة بقيادة المملكة، نتائج إيجابية غير مسبوقة عالميا تجاه هذه الأزمة، بضخ نحو 14 تريليون دولار لحماية الاقتصاد العالمي، وتمويل الجهود والأنظمة الصحية والبرامج الاجتماعية والتخفيف من آثار الأزمة على الدول الفقيرة والأكثر فقرا.

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