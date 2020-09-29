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الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 الموافق 12 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«بيطرى البحر الأحمر»: فحص 60 ألف رأس ماشية قادمة من السودان

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 10:51 ص
الدكتور فتحى سلمى
الدكتور فتحى سلمى
علي عواد
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قال الدكتور فتحى سلمى، مدير عام الطب البيطرى، بمحافظة البحر الأحمر، إنه تنفيذًا لتعليمات الدكتور السيد القصير وزير الزراعة ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية تم فحص وتحصين 60 ألف جمل قادمة من السودان ضد حمى الوادى المتصدع، وذلك منذ يناير 2020، حتى نهاية سبتمبر الجاري.

وأضاف "سلمي" - في بيان له اليوم - أنه بمجرد وصول رءوس الجمال للشلاتين يتم حجرها بمحجر الشلاتين والكشف عليها ظاهريًا ثم التأكد من خلوها من أى أمراض من خلال أخذ عينة منها وفحصها للتأكد من خلوها من حمى الوادى المتصدع، وثم تحصينها ضد حمى الوادى المتصدع، للتأكد من خلوها من أى أمراض.

وتابع أنه خلال شهر سبتمبر الجاري تم فحص 8 آلاف و729 جملًا قادمة من السودان بمحجر الشلاتين، مؤكدا على أنه خلال عملية الفحص يتم اتباع الإجراءات الاحترازية على الأطباء والعاملين البيطرين بدقة شديدة وتعقيمهم جيدا.

ولفت إلى أنه يتم الفحص والتحصين حفاظا على الثروة الحيوانية الواردة لمصر ومنع دخول الأوبئة والأمراض ورشها جيدا بالمبيدات للقضاء على الحشرات الخارجية التى من الممكن أن ترد عن ورودها لمصر، كذلك يتم تعقيم وتطبيق الإجراءات على أصحاب الحيوانات الواردة من المنافذ المختلفة.

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