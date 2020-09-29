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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

باحث: الأفارقة يتمتعون بمناعة ضد فيروس كورونا

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 10:48 ص
كورونا
كورونا
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قال الطبيب والباحث السنغالي الدكتور ماسامبا ساسوم ديوب رئيس خدمة الطوارئ الطبية السنغالية، إن الكثير من الأفارقة تطور لديهم نوع من المناعة ضد فيروس كورونا المستجد؛ نتيجة لتعرضهم منذ عدة أشهر في مختلف الدول الإفريقية لسلالات متعددة من الفيروس.

وأوضح الباحث السنغالي- في تصريحات لتليفزيون السنغال بثت اليوم الثلاثاء- أنه استند في تحليله هذا إلى إحصائيات مؤسسته ومعهد باستور في (داكار) والتي أشارت إلى أن أكثر من 70% من الفيروسات المكتشفة خلال آخر موجات تفشي محلية لوباء الأنفلونزا كانت سلالات لفيروس كورونا.

ويتولى معهد باستور، وهو مؤسسة فرنسية غير ربحية، عبر فروعه الـ33 المنتشرة في أنحاء العالم ومنها فرعه في العاصمة السنغالية (داكار) دراسة علم الأحياء والميكروبات والأمراض واللقاحات.

يذكر أن أقل عدد من الضحايا بفيروس كورونا على مستوى العالم سجل في قارة إفريقيا حيث بلغ عدد الوفيات بسبب الفيروس حوالي 35 ألفا و750 وفاة في إفريقيا وحدها مقابل نحو 964 ألف وفاة في بقية القارات.

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