بدافع الانتقام.. مُدرّسة صينية تسمم 25 تلميذًا

حُكم على مدرّسة صينية بالإعدام بعد تسميمها 25 تلميذا في مدرسة ابتدائية ما أدى إلى مقتل أحدهم، على ما أعلن القضاء المحلي.ودانت محكمة الدرجة الوسطى في مدينة جياوزوو في مقاطعة هينان في وسط البلاد، الثلاثاء، المدرّسة وانغ يون بتهمة دسّ مادة نيتريت الصوديوم داخل حساء محضر لتلاميذ في مارس 2019، بدافع الانتقام من المدرسة التي يرتادونها.ويُستخدم هذا المركّب الكيميائي خصوصا في حفظ اللحوم لكنه قد يكون ساما في حال استخدام جرعات كبيرة منه.وذكرت المحكمة أن وانغ كانت علم علم بالأذى الذي يمكن للمنتج أن يلحقه، لكنها لم تأبه لذلك وقررت تسميم الأطفال "من دون أن تأبه بالعواقب".كذلك أشار القضاء إلى أن المدرّسة لم تكن في تجربتها الأولى على هذا الصعيد، إذ تبيّن له أنها حاولت أيضا تسميم زوجها سنة 2017 إثر خلاف بينهما.