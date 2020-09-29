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الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 الموافق 12 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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فى يومها العالمى.. طرق تناول القهوة حول العالم

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 10:47 ص
القهوة
القهوة
هويدا سعيد
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القهوة من المشروبات التي لا غني عنها في كل مكان أو في أي بلد، ولكن لكل بلد له طقوس معينة في تناول القهوة.

وفي اليوم العالمي للقهوة تقدم "الدستور" طرق شرب القهوة حول العالم بطرق مختلفة:


القهوة باللبن
يتم إضافة اللبن إلي القهوة بدلًا من الماء وهذه الطريقة فى شائعة في مصر.


القهوة باللبن
القهوة باللبن
القهوة بالتمر
لا يضاف إليها السكر ولكن تشرب مع التمر أو الحلوى، وهذه الطريقة شائعة في الخليج العربي.
القهوة بالتمر
القهوة بالتمر
القهوة بالبيض
عن طريق مزج صفار البيض واللبن إلى أن يصبح المزيج كثيفا وكريميا ثم تُصب القهوة فوق الخليط لتصل لقاع الفنجان، وهذه الطريقة شائعة في فيتنام.
القهوة بالبيض
القهوة بالبيض
القهوة بالجبنة
توضع قطعة جبن من اللبن الرائب فى فنجان ثم تُسكب عليه القهوة الساخنة وهذه الطريقة شائعة في فنلندا.


القهوة بالجبنة
القهوة بالجبنة
القهوة بالمياه الغازية
مزج القهوة مع المياه الغازية وقطع الثلج والاستمرار فى التقليب حتى تذوب حبات القهوة مع المياه الغازية، وهذه الطريقة شائعة في السويد.
القهوة بالمياه الغازية
القهوة بالمياه الغازية
القهوة بالزبدة والزيت
إضافة الزبدة غير المملحة وزيت جوز الهند أو زيت النخيل مع حبيبات القهوة، وهذه الطريقة شائعة في أمريكا.
القهوة بالزبدة والزيت
القهوة بالزبدة والزيت
القهوة بالليمون
وضع شريحة من الليمون فى فنجان القهوة ثم تسكب إليه القهوة ليصبح مذاقها حمضيا، وهذه الطريقة شائعة في إيطاليا.
القهوة بالليمون
القهوة بالليمون
القهوة بالثوم
إضافة العسل والثوم إلى القهوة عند إعدادها، والمزج بين حبات البن والثوم، وهذه الطريقة شائعة في تركيا.
القهوة بالثوم
القهوة بالثوم
القهوة بالبرتقال
إضافة قطع البرتقال والكريمة والقرفة مع حبات البن ويتم خلطها جيدًا ثم طهيها وتقدم مع أعواد القرفة وشرائح البرتقال، وهذه الطريقة شائعة في جامايكا.
القهوة بالبرتقال
القهوة بالبرتقال
 

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