وزيرا خارجية كوريا الجنوبية وبريطانيا يبحثان تعزيز العلاقات



تجدر الإشارة إلى أن آخر محادثات استراتيجية تمت بالبلدين كانت في عام 2018 في لندن.

بحثت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية، كانج كيونج هوا، مع نظيرها البريطاني، دومينيك راب، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فضلا عن سبل تخطي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).وذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، في بيان نقلته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أن الجانبين عقدا في العاصمة (سول) الجولة الخامسة من المحادثات الاستراتيجية الكورية البريطانية، لمناقشة مجموعة واسعة من القضايا، بما يشمل التعاون في مجالي التجارة والتغلب على كورونا.ووصل راب إلى (سول) في زيارة لمدة يوم واحد تشمل زيارته صباحًا إلى المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين.ومن المتوقع أن يناقش الوزيران، خلال المحادثات الاستراتيجية، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار بعد انسحاب بريطانيا الكامل من الاتحاد الأوروبي، العملية المعروفة عالميا باسم بريكست.وتمر بريطانيا حاليا بفترة انتقالية بعد أن صدق برلمانها في آخر يناير، على اتفاق يخص الانفصال عن الكتلة الإقليمية المكونة من 27 دولة، ومازال أمام بريطانيا حتى 31 ديسمبر للتفاوض مع الاتحاد الأوروبي فيما يخص شروط العلاقة المستقبلية بينهما.وتسعى كل من (سول) و(لندن) إلى الحفاظ على أطر العلاقات الثنائية القائمة وتعزيز الشراكة الوثيقة في عصر ما بعد انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.ووقعت البلدان اتفاقية "استمرار" تجارة حرة ثنائية للسماح بمواصلة الأعمال التجارية بين الشركات بعد الانفصال، ومن بين الأمور الأخرى المطروحة للمناقشة بين الوزيرين هي الجهود المشتركة لتطوير وتأمين توزيع لقاح (كوفيد- 19) والتعاون في المجالات المتعلقة بالتغير المناخي.