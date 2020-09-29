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الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 الموافق 12 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سقوط قتلى فى ولاية أوريجون الأمريكية إثر واقعة إطلاق النار

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 07:58 ص
السلطات الأمريكية
السلطات الأمريكية
وكالات
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أعلنت السلطات الأمريكية، عن واقعة إطلاق نار في سالم بولاية أوريجون، أسفرت عن سقوط قتلى، بينهم مشتبه به.

وقال رئيس شرطة مقاطعة ماريون، في بيان، إن مكتب شرطة المقاطعة تعامل مع واقعة تنطوي على احتمال احتجاز رهائن في منزل بجنوب شرق سالم، وإن مفاوضا مدربا تحدث مع المشتبه به.

وأضاف البيان: "وقع إطلاق نار وفي نهاية المطاف سقط عدة قتلى خلال هذه الواقعة، ومن بينهم المشتبه به".

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