وفاة مديرة إدارة القميسون الطبى بجامعة المنوفية متأثرة بإصابتها بكورونا

نعت نقابة أطباء بمحافظة المنوفية الطبيبة عزة غنيم، استشاري النساء والتوليد ومديرة إدارة القمسيون الطبي التابع لإدارة الطبية بجامعة المنوفية، في بيان لها، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.وتقدمت نقابة الأطباء في المنوفية، بخالص العزاء لأسرة المتوفية وزملائها وكل من تعامل معاها، داعين الله أن يرحم الفقيدة وأن يلهم ذويها وأحبابها الصبر والسلوان، كما سادت حالة من الحزن على مواقع التواصل بالمنوفية؛ حزنا على الفقيدة.وتوفيت الدكتورة عزة غنيم استشاري النساء والتوليد بمحافظة المنوفية ومديرة القوميسون الطبي بالجامعة، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، عقب تدهور حالتها الصحية وفشل كافة محاولات إنقاذة.