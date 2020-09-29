وزير الأوقاف: «الإخوان» عامل مشترك فى زعزعة استقرار العالم الإسلامى

صرح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بأن من يفتش في نكبات وعثرات دول العالم العربي والإسلامي يجد أن جماعة الإخوان الإرهابية ومن يدور في فلكها من الخونة والعملاء والمنتفعين العامل المشترك في هذه النكبات والعثرات.وأكد وزير الأوقاف في تصريحات له، أن جماعة الإخوان عامل مشترك وأصيل في زعزعة استقرار العالمين العربي والإسلامي والعمل على هدم الدول، وأنه يجب التعاون على استئصال شأفة الجماعة فكرا وتنظيما، حيث تكمن الجماعة وتنخر عناصرها في جسد الوطن كالسوس وتنهش فيه كالقَرَدة، تحينا للحظات الانقضاض عليه أو مساعدة الأعداء للانقضاض عليه عمالة وخيانة للدين والوطن والأهل.وأوضح أن العمل على دعم الدولة الوطنية في مواجهة الفوضى والإرهاب والهدم واجب وطني وشرعي، وأن على كل مواطن شريف واجب وطني في مواجهة قوى الشر والظلام، وكشف عناصرها العميلة والخائنة والمأجورة، كما أن علينا جميعا واجبا وطنيا في نشر الوعي الصحيح وتحصين مجتمعاتنا من زيف وخداع وأكاذيب تلك الجماعات الإرهابية العميلة الخائنة المأجورة.