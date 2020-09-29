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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

اليوم.. «الذكاء الاصطناعى والملكية الفكرية» بالأعلى للثقافة

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 03:10 ص
المجلس الأعلى للثقافة
المجلس الأعلى للثقافة
نضال ممدوح
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تنظم لجنة حماية الملكية الفكرية بالمجلس الأعلى للثقافة؛ بالتعاون مع لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية٬ في الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء٬ ندوة بعنوان "الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية".

يحاضر في الندوة كلًا من: الدكتورة دعاء شوقي الأستاذة بكلية الهندسة جامعة القاهرة، والدكتورة ريم بهجت الأستاذة بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة القاهرة، ويعقب عليها كلًا من: الدكتور حسام لطفي٬ والقاضي الدكتور عمرو شكري٬ ويدير الندوة المهندس زياد عبد التواب.

وتعقد المحاضرة مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.

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