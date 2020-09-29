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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الليلة.. حفل إطلاق كتاب هربرت ماركيوز فيلسوف النفى والتحرر

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 03:05 ص
فيلسوف النفى والتحرر
فيلسوف النفى والتحرر
نضال ممدوح
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تنظم مؤسسة مجاز الثقافية للنشر والتوزيع٬ في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء٬ حفل توقيع ومناقشة أحدث إصداراتها٬ كتاب "هربرت ماركيوز فيلسوف النفي والتحرر" للدكتور حسن حماد، بمقر علمانيون 33 شارع قصر النيل تقاطع قصر النيل مع شريف عمارة دار الكتاب المصري اللبناني الدور العاشر.

الكتاب يرصد علاقة مقولة النفي أو السلب بالتحرر والتمرد والثورة٬ في فلسفة ماركيوز ويتتبع قراءة "ماركيوز" النقدية لتاريخ الفلسفات النافية بدءًا من أفلاطون وحتى القرن العشرين.

يشار إلي أن، "حماد" له عدد كبير من المؤلفات في مجال تخصصه٬ نذكر منها: النظرة النقدية عند هربرت ماركيوز٬ الاغتراب عند إريك فروم٬ الإنسان وحيدًا، دراسة في الاغتراب الوجودي٬ الخيال اليوتوبي٬ آفاق الأمل٬ بحثًا عن المعنى والسعادة واليوتوبيا.

أما في ميدان علم الجمال وفلسفة الفن فقد قدَّم العديد من الإسهامات البارزة من أهمها: الخلاص بالفن، التراجيديا نموذجًا٬ النقد الفني وعلم الجمال٬ فنون مصر التشكيلية في العصر الحديث٬ محنة العبث ورحلة البحث عن خلاص، قراءة وجودية في أدب نجيب محفوظ، وقد نال به جائزة الدولة التشجيعية لعام 2014، وفي مجال دراسته للتراث الإسلامي والحركات الإسلامية كتب: "ذهنية التكفير، الأصوليات الإسلامية والعنف المقدس.

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