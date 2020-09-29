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الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 الموافق 12 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع 5 مواطنين وإصابة 3 آخرين فى بالوعة صرف صحى بمدينة السادات

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 03:04 ص
بالوعة صرف صحي
بالوعة صرف صحي
ولاء القاضي ومعوض الهويدي
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استقبلت مستشفى مركز ومدينة السادات ٣ جثث من مجموع 5  متوفين، كما تم تحويل 3 مصابين وباقي المتوفين إلى مستشفى اليوم الواحد بوادي النطرون، في واقعة اختناق عدد من العاملين في بالوعة صرف صحي في مجزر خاص تابع لمصنع «اجيبتانا» شركة الصدور للتنمية الزراعية والداجنة، التابعة إداريًا لمركز بدر بمحافظة البحيرة.

وأكد محمد ناصر المحامي، أحد شهود العيان في الواقعة، أن بالوعة الصرف الصحي داخل المجزر تعطلت وانسدت فاضطر أحد العاملين إلي النزول إليها لتسليكها دون وجود أي إجراءات احترازية للحفاظ على العمال، موضحًا أن العامل توفي مختنقًا ونزل آخرون تباعًا ولقي 5 مصرعهم خنقًا أيضًا، وأصيب 3 آخرون.

ولفت محمد حامد، إلى أن الواقعة تم تسجيل محضر أحوال بها في مستشفى السادات العام، ثم نقل المحضر إلى مركز شرطة بدر لوقوع الحادث في نطاق المركز، وتم تحرر محضر بالواقعة، وجار إخطار النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة

وأوضح مصدر أمني، أن الحادث وقع خارج حدود مركز شرطة السادات وفي نطاق مركز بدر، مضيفًا أن تحرير المحضر في مستشفى السادات العام إجراء روتيني لاستقبال جثث في حادث وهو أمر قانوني.

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