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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

اليوم.. أزمة الخطاب الدينى والثقافى على طاولة الأعلى للثقافة

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 02:39 ص
المجلس الأعلى للثقافة
المجلس الأعلى للثقافة
نضال ممدوح
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تعقد في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء٬ بقاعة المجلس الأعلى للثقافة٬ ندوة بعنوان "المواطنة وأزمة الخطاب الديني والثقافي في مصر"٬ والتي تنظمها لجنة الفلسفة وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا بالمجلس.

يشارك في الندوة كلًا من: الدكتور علي الدين هلال٬ الدكتور أسامة الأزهري٬ ويدير المناقشة الدكتور أحمد مجدي حجازي.

وتتطرق الندوة إلى حتمية تغيير الخطاب الثقافي٬ وتجديد الخطاب الديني٬ حتى يقدما بدائل تراعي معايير العصر ومستجداته٬ وأسئلته.

بالإضافة إلي وضع استراتيجيات لتجديد الخطاب الثقافي وتحديد آلياته الفاعلة على أرض الواقع، وفي نفوس أفراد المجتمع المصري بكل طبقاته وفئاته وأطيافه. من أجل تحسين واقعنا الاجتماعي ومزيد من المشاركة في الواقع الحضاري الراهن.

وتعقد الندوة مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.

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