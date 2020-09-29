مطالبات بإطلاق اسم الشهيد «العطفى» على مدرسة ببسيون

أعلن شباب قرية كتامة التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية، إقامة حفل تأبين الخميس القادم، للفقيد الدكتور ضياء العطفي، مدير مستشفي حميات بسيون، أحد ضحايا كورونا من الأطباء بمحافظة الغربية، والذي توفى منتصف الشهر الجارى، متأثرا بالفيروس، أثناء تأدية وظيفته وعلاجه للمرضى عن عمر يناهر 45 عامًا.وأشار محمد ربيع، رئيس مجلس أمناء رابطة شباب القرية، إلى أن حفل التأبين للدكتور ضياء هو نوع من الوفاء لعلم من أعلام الطب بالقرية، وتقديرًا لجهوده التي بذلها خلال العقود الماضية في خدمة المرضى والمواطنين، وأن ما قام به الدكتور ضياء أحد أبطال وشهداء الأطباء شيء يدعو للفخر والاعتزاز، فقد كان ساهرًا ومتابعًا ليل نهار من أجل صحة المواطنين ولم يتأخر عن الأهل والمرضى بقرى المركز.وأضاف أن مثل هؤلاء الرجال الشهداء لا يرحلون إنما يستمرون فينا ومعنا بفكرهم وأخلاقهم ووطنيتهم ويستمرون في ذاكرة القرية إلى الأبد، فما يفعله الأبطال من تضحيات لشيء يدعو إلى الفخر والاعتزاز، وهو ما دفعنا لتخليد ذكرى فقيدنا الغالي أحد هؤلاء الشهداء عن طريق حفل التأبين، كما نوجه الشكر والتقدير لكل العاملين بالقطاع الطبي داخل مستشفيات الجمهورية.وناشد شباب القرية، الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الموافقة على إطلاق اسم الشهيد على مدرسة كتامة الابتدائية الجديدة بالقرية، تخليدًا لذكراه.