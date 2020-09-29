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الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 الموافق 12 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مطالبات بإطلاق اسم الشهيد «العطفى» على مدرسة ببسيون

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 06:13 ص
محافظة الغربية
محافظة الغربية
حسام فوزي جبر - شريف عيد الغني
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أعلن شباب قرية كتامة التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية، إقامة حفل تأبين الخميس القادم، للفقيد الدكتور ضياء العطفي، مدير مستشفي حميات بسيون، أحد ضحايا كورونا من الأطباء بمحافظة الغربية، والذي توفى منتصف الشهر الجارى، متأثرا بالفيروس، أثناء تأدية وظيفته وعلاجه للمرضى عن عمر يناهر 45 عامًا.

وأشار محمد ربيع، رئيس مجلس أمناء رابطة شباب القرية، إلى أن حفل التأبين للدكتور ضياء هو نوع من الوفاء لعلم من أعلام الطب بالقرية، وتقديرًا لجهوده التي بذلها خلال العقود الماضية في خدمة المرضى والمواطنين، وأن ما قام به الدكتور ضياء أحد أبطال وشهداء الأطباء شيء يدعو للفخر والاعتزاز، فقد كان ساهرًا ومتابعًا ليل نهار من أجل صحة المواطنين ولم يتأخر عن الأهل والمرضى بقرى المركز.

وأضاف أن مثل هؤلاء الرجال الشهداء لا يرحلون إنما يستمرون فينا ومعنا بفكرهم وأخلاقهم ووطنيتهم ويستمرون في ذاكرة القرية إلى الأبد، فما يفعله الأبطال من تضحيات لشيء يدعو إلى الفخر والاعتزاز، وهو ما دفعنا لتخليد ذكرى فقيدنا الغالي أحد هؤلاء الشهداء عن طريق حفل التأبين، كما نوجه الشكر والتقدير لكل العاملين بالقطاع الطبي داخل مستشفيات الجمهورية.

وناشد شباب القرية، الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الموافقة على إطلاق اسم الشهيد على مدرسة كتامة الابتدائية الجديدة بالقرية، تخليدًا لذكراه.

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