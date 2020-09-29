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الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 الموافق 12 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لافروف حول التسوية الكورية: يجب الانتقال من الأقوال إلى الأفعال

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 05:41 ص
سيرغي لافروف
سيرغي لافروف
وكالات
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دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف للانتقال "من الأقوال إلى الأفعال" في تسوية الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وتقديم تنازلات من قبل الطرفين الكوريين.

وأشار لافروف في تصريح لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية نشر اليوم الثلاثاء، إلى أن روسيا تدعو إلى مواصلة عملية التفاوض لتسوية مجمل قضايا شبه الجزيرة الكورية بما فيها القضية النووية.

وأضاف أن موسكو كانت تؤيد دائما جهود بيونج يانج وسيئول وواشنطن لتطبيع العلاقات بين الكوريتين، وبين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، وكانت تساعد الشركاء في جهودهم البناءة.

وتابع لافروف قائلا إنه يجب الانتقال من الأقوال إلى الأفعال وترجمة الاتفاقات التي تم التوصل إليها على أرض الواقع.

وأعرب عن أسفه لعدم استعداد الأطراف لذلك، مشيرا إلى أنه كانت هناك مطالب بالقيام بالخطوة الأولى أو تقديم تنازلات إضافية وتأجيل تنفيذ بعض البنود.

وأضاف: "نواصل الجهود لإقناع الشركاء بأن يقوموا بخطوات حقيقية، ولو صغيرة، نحو التقارب ونحن على قناعة بأنه ينبغي على الكوريتين والولايات المتحدة أن تركز على تطبيع العلاقات وتعزيز الثقة المتبادلة".

وأشار إلى أن تنفيذ هذه المهمة لن يتحقق إلا بجهود مشتركة ومع احترام المصالح المشروعة لجميع الأطراف.

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