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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

محسن فرجانى بضيافة«سلسلة قراءة فى كتاب مترجم».. الليلة

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 02:13 ص
محسن فرجاني
محسن فرجاني
نضال ممدوح
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يحل الدكتور محسن فرجاني٬ في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء٬ بضيافة برنامج سلسلة قراءة في كتاب مترجم٬ وذلك في إطار فعاليات٬ برنامج دعم مبادرة الثقافة بين إيديك، حيث يقدم قراءة في كتاب «تاريخ الثورة الثقافية البروليتارية في الصين» لجان دوبيه.

يذكر أن برنامج «سلسلة قراءة في كتاب مترجم» الذي تنظمه لجنة الترجمة بالمجلس، يتناول أحد المترجمين في كل لقاء تقديم لكتاب مترجم يكون من الأعمال التى أضافت إلى الثقافة العربية، هذا ويبث اللقاء عبر القناة الرسمية للمجلس علي «اليوتيوب»٬ والصفحة الرسمية بـ«الفيس بوك».

يذكر أن محسن فرجاني من أشهر المترجمين عن اللغة الصينية٬ حيث قدم للمكتبة العربية عن الصينية مؤلفات: الكتب الأربعة المقدسة في التراث الصيني٬ كما شارك في ترجمة كتاب «الأغاني».

وهو أول مصري وعربي يحصل على جائزة الإسهام الذهبي في الكتاب الصيني عام 2013، كما كرمه الرئيس الصيني ضمن أهم عشر شخصيات عربية ساهمت في تقديم اللغة الصينية وآدابها إلى القارئ العربي.

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