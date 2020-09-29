الجيش السودانى يعلن التصدى لهجوم فى دارفور

أعلن الجيش السوداني تصديه لهجوم شنته على أحد مواقعه في دارفور حركة لم تنضم لاتفاق السلام الموقع بالأحرف الأولى في 31 أغسطس، بين الخرطوم وغالبية حركات التمرد في الإقليم الواقع في غرب البلاد.وقال الجيش، في بيان، إنّه "في ظل وقف إطلاق النار والتزام القوات المسلحة بذلك، ورغم مجريات السلام التي باتت واقعًا تعيشه البلاد، قامت قوات تتبع لحركة جيش تحرير السودان - جناح عبدالواحد محمد نور - بالاعتداء والهجوم على قواتنا بمنطقة بالدونق بجبل مرة".وأضاف البيان، وفق ما نقلت فرانس برس: "تصدت لهم قوّاتنا المتمركزة في الموقع بكل جسارة وبسالة وصدت الهجوم ولاذوا بالفرار"، من دون مزيد من التفاصيل.وعبد الواحد محمد نور الذي يقيم في باريس لم يشارك في المفاوضات التي جرت في جوبا بين الحكومة السودانية وحركات التمرد في دارفور وكردفان، والتي أثمرت في 31 أغسطس عن اتفاق تاريخي يرمي لإنهاء نزاع أوقع عشرات آلاف القتلى.