رئيس هيئة الأركان السودانى يُشيد بالعلاقات مع أوغندا

أشاد الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، رئيس هيئة الأركان بالقوات المسلحة السودانية، بالعلاقات الثنائية مع أوغندا، ووصفها بـ "القوية والمتصلة".ونوه الحسين - لدى استقباله العقيد تنجيرا آيرومبا أومان الملحق العسكري لجمهورية أوغندا والمنتهية فترة عمله بالسودان - بروابط الجغرافيا والتاريخ بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي شكلت أساسا قويا تنطلق منه العلاقات المتطورة، لاسيما في مجالات التعاون العسكري.وأشاد الحسين بجهود الملحق العسكري الأوغندي في تعزيز هذه العلاقات وتطويرها.من جانبه، أعرب العقيد أومان عن شكره وامتنانه لقيادة القوات المسلحة السودانية في مختلف المستويات، لما وجده من تعاون وتنسيق إبان توليه مهام الملحق العسكري بالسودان، مؤكدا حرص بلاده على تطوير العلاقات والتعاون المشترك بين البلدين.