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الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 الموافق 12 صفر 1442
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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اللسان قد يحمل علامات نقص فيتامين B12

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 12:59 ص
اللسان
اللسان
وكالات
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يمكن أن يكون من الصعب تحديد أعراض نقص فيتامين B12، فقد تتطور ببطء شديد على مدى فترة طويلة من الزمن.

ويعتبر فيتامين B12 مكونًا مهمًا لصحة الجسم، حيث إنه ضروري لصنع خلايا الدم الحمراء، ويمكن أن تتطور علامات النقص ببطء شديد، لذلك قد يكون من الصعب تشخيص الحالة.

وقد يجد بعض المرضى أن لسانهم يبدو أكثر نعومة مما اعتادوا عليه، وفقًا لموقع الويب الطبي« WebMD» إنه ناتج عن حالة تعرف باسم التهاب اللسان، والتي رُبطت بنقص فيتامين B12.

ويمكن أن يبدو لسانك أيضًا أكثر لمعانًا من المعتاد، وقد تشعر بألم شديد.

وقال الموقع الطبي: «لسان أملس - قد يسميه طبيبنا التهاب اللسان الضموري، وتبدأ نتوءات صغيرة على لسانك تسمى الحليمات، في التلاشي، وهذا يجعله يبدو ناعمًا ولامعًا، يمكن أن تسببه العدوى والأدوية والحالات الأخرى أيضًا».

ولكن لمجرد أن لسانك يبدو منتفخًا، فهذا لا يعني بالضرورة أن لديك نقصًا في فيتامين B12، ويمكن أن يكون ناتجًا عن رد فعل تحسسي أو انخفاض مستويات الحديد، أو حتى جرح أو حرق في لسانك، وفي معظم الحالات، يختفي التهاب اللسان من تلقاء نفسه بمرور الوقت، ولا يتطلب أي علاج.

ومن المرجح أن تكون الحالة ناتجة عن نقص فيتامين B12، إذا كان مصحوبًا بأي من الأعراض الأكثر شيوعًا، وقد تشمل أعراض نقص B12 الأخرى: صعوبة في المشي، واضطرابات في الرؤية، وتقرحات في الفم.

يذكر أن أفضل مصادر فيتامين B12، تشمل لحم البقر والكبد ومنتجات الألبان والبيض والسلمون.

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