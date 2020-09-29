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الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 الموافق 12 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

نيللى كريم لمقدمى «قعدة رجالة»: «أنتم معقدون»

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 04:56 ص
نيللي كريم
نيللي كريم
حسين الجندي
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تحل النجمة نيللي كريم ضيفة في الموسم الثالث من برنامج "قعدة رجالة"، وذلك يوم السبت المقبل 3 أكتوبر حصريًا على OSN، فكيف ستفلت من قبضة الثلاث رجال نيقولا معوض، خالد سليم وقيس الشيخ، خاصة بعد تطرق أحدهم إلى أزمة العنوسة.

وخلال الحلقة ستهاجم نيللي كريم النجم قيس الشيخ، حيث عبرت نيللي عن وجهة نظرها فى الرجل الذي يعتمد على المرأة ويستغلها.

وبعد تهكم النجم نيقولا معوض حول عدم زواج السيدات، ستدافع نيللي قائلة: "عشان مش لاقيين راجل، عارف يعني إيه كلمة راجل؟" وفي النهاية ستصف النجمة الرجال الثلاثة بأنهم معقدون ويجب عليهم الذهاب إلى طبيب نفسي.

ويعتبر برنامج "قعدة رجالة" هو أول الإنتاجات الأصلية لـ OSN، وقد حصد جزأيه الأول والثاني على مشاهدات تجاوزت الـ 60 مليون مشاهدة.

وقد أطلق الموسم الثالث مع 3 مضيفين جدد، هم قيس الشيخ نجيب، ونيقولا معوض، وخالد سليم، ومن إخراج هيثم عزو وإنتاج سالي والي Sproductions، حيث سيستضيفون في كل حلقة واحدة من ألمع نجمات الصف الأول بأسلوب دراماتيكي وأحيانًا مشاغب، يستعرضون من خلاله وجهات نظر ذكورية حول قضايا مختلفة للحصول على ردود فعل عفوية وجريئة في معظم الأحيان من الضيفات.
برنامج قعدة رجالة
برنامج قعدة رجالة
برنامج قعدة رجالة
برنامج قعدة رجالة

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