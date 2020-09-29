جيش كاراباخ: مقتل 26 من جنودنا فى المعارك مع قوات أذربيجان

أعلنت وزارة الدفاع في كاراباخ عن مقتل 26 من جنودها في المعارك مع القوات الأذرية.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية أن جيش أذربيجان بدأ بهجوم واسع النطاق على المحورين الجنوبي والشمالي في منطقة قره باخ، مضيفة أن "جيش دفاع كاراباخ تصدى للهجمات بنجاح".وكان رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان قد أعلن في 27 سبتمبر عن هجوم القوات الأذرية على إقليم قره باخ وقصف المراكز الأهلية فيه، بما في ذلك عاصمة الجمهورية غير المعترف بها، مدينة ستيباناكرت.من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع في أذربيجان أن قواتها بدأت بالعمليات ردًا على هجمات من الجانب الأرمني.وأعلنت كل الأطراف الأحكام العرفية على خلفية استمرار العمليات القتالية.